حرب إيران وإسرائيل خارج تقرير "أوبك" الشهري ونمو الطلب العالمي مستقر

شفق نيوز/ نشرت منظمة "أوبك"، يوم الاثنين، تقريرها الشهري مؤكدة فيه الحفاظ على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2025 و2026، على الرغم من التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، دون الإشارة إلى التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.

وتعول منظمة البلدان المصدرة للنفط على نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1,3 مليون برميل يوميا في العام 2025، كما كان عليه الأمر الشهر الماضي.

وتقدّر المنظمة أن الاستهلاك سيكون 105,1 مليون برميل يوميا، وفقا لتقريرها الذي يعيد تقييم توقعاته شهريا بناء على التطورات الاقتصادية.

وتتوقع دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن ينمو الطلب على النفط بنحو 0,2 مليون برميل يوميا في العام 2025، بينما يُتوقع أن ينمو الطلب خارج منظمة التعاون والتنمية بأكثر من 1,1 مليون برميل يوميا خلال العام 2025.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط خلال العام 2026 بمقدار 1,3 مليون برميل يوميا، مع نمو أقوى من دول خارج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (1,2 مليون برميل يوميا مقابل 0,1 مليون برميل يوميا لمنطقة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي).

وقال الأمين العام لـ"أوبك" هيثم الغيص الاثنين في مؤتمر "طاقة آسيا" في كوالالمبور بماليزيا "لقد وصل الطلب على النفط إلى مستويات قياسية جديدة كل عام".

ولم يتطرق الأمين العام إلى مسألة تصاعد التوتر العسكري في الشرق الأوسط، بين إيران وإسرائيل، كما رفض الإجابة على أسئلة الصحافة حول التداعيات المحتملة على إمدادات الذهب الأسود.

ومنذ الجمعة وبداية الضربات التي نفذتها إسرائيل وردت عليها إيران، ارتفعت أسعار النفط على خلفية المخاوف من اضطرابات في الإنتاج.