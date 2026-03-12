حرب إيران وصعود النفط يدفعان بأسعار الهواتف والحواسيب نحو الزيادة

شفق نيوز- سول

أفاد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونغ ديسبلاي، تشونج يي، يوم الخميس، بأن الحرب المرتبطة بإيران وارتفاع أسعار النفط قد يؤديان إلى زيادة تكاليف الطاقة والمواد الخام، الأمر الذي يهدد بزيادة الضغوط على قطاع التكنولوجيا العالمي.

وقال يي، بحسب وكالة "رويترز"، إن "الارتفاع السريع في أسعار النفط يضيف تحديات جديدة لصناعة التكنولوجيا، التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية".

وأضاف أن "هذه التطورات قد تنعكس بشكل مباشر على تكاليف إنتاج الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب وغيرها من المنتجات التقنية".

وأوضح: "عندما ترتفع أسعار النفط، ترتفع أيضا أسعار المواد الخام، وعندما يصبح ذلك واقعا مستمرا، وأتوقع أن تزداد أعباء التكلفة بشكل كبير".

وتُعد شركة سامسونغ ديسبلاي أحد الموردين الرئيسيين لشاشات الأجهزة الإلكترونية لكل من شركتي أبل وسامسونغ إلكترونيكس.