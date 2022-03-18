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حرب أوكرانيا.. منظمات مالية دولية تشعر بـ"الهلع" من تبعات اقتصادية "واسعة النطاق"

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-18T14:25:48+0000
حرب أوكرانيا.. منظمات مالية دولية تشعر بـ"الهلع" من تبعات اقتصادية "واسعة النطاق"

شفق نيوز/ حذرت المنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى، بينها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، من تبعات "واسعة النطاق" للغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

وأعربت المنظمات في بيان مشترك اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ عن "هولها وقلقها الشديد" حيال الحرب في أوكرانيا موضحة أنها اجتمعت، الخميس، لبحث وطأتها والرد الجماعي الواجب عليها.

وذكرت المؤسسات الموقعة وبينها أيضا بنك الاستثمار الأوروبي أنه "إلى الكارثة الإنسانية المدمرة في أوكرانيا، فإن الحرب تبلبل سبل المعيشة في المنطقة وما بعدها".

وأوضحت أن الحرب تحد من إمدادات الطاقة والمواد الغذائية وتتسبب بارتفاع الأسعار وزيادة الفقر، ما "سيضر بالانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء في العالم".

وجاء في البيان أن "الاقتصاد العالمي برمته سيشعر بالتبعات من خلال نمو أبطأ وبلبلة في المبادلات التجارية، وسيكون الأكثر فقرا وهشاشة الأكثر تضررا".

ولفتت المؤسسات إلى أن دول جوار أوكرانيا ستعاني بصورة خاصة من بلبلة التجارة وسلاسل الإمداد وستواجه "موجات لجوء".

كما ستطال الأضرار الأسواق المالية حيث سينعكس غموض الآفاق على أسعار الأصول وسيتسبب بتشديد الشروط المالية وقد يؤدي حتى إلى "تدفق رساميل خارج الأسواق الناشئة".

وذكرت المؤسسات بالتدابير المتخذة حتى الآن، فعددت رزمة مساعدات بقيمة ملياري يورو من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يغطي بصورة خاصة أمن الطاقة والأمن النووي، ورصد 668 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومساعدة طارئة بقيمة 1,4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و925  مليون دولار من البنك الدولي.

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