حرب الرسوم الجمركية.. ترامب يستهدف أوروبا والمكسيك بـ30%

شفق نيوز- واشنطن

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم السبت، فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، في خطوة تعيق المفاوضات الرامية إلى تجنب تصعيد الحرب التجارية.

وجاء إعلان ترامب في رسائل نشرت على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، وكتب: "السلع المستوردة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستواجه تعريفة جمركية أمريكية بنسبة 30% اعتباراً من 1 آب/ أغسطس".

وفي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قال ترامب أمس الجمعة، إنه سيرفع رسوم الاستيراد المفروضة على السلع المباعة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى 30%، أي ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها في البداية.

وكان الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة مع الولايات المتحدة للكتلة المكونة من 27 دولة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن ترامب عن تعريفات جمركية جديدة لعدد من الدول، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، بالإضافة إلى تعريفة جمركية بنسبة 50% على النحاس.