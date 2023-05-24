حرائق وسرقات تضرب حملة حصاد الحنطة في مندلي

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في ديالى، يوم الأربعاء، عن خسائر وحرائق وسرقات طالت حملة الحصاد في قضاء مندلي شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان حرائق مفتعلة طالت محصول الحنطة في أطراف مندلي وحدود قزانية تسببت بتدبير 80 دونما من الحنطة وخسائر تتجاوز أكثر من 80 مليون دينار عراقي".

وأشار المصدر، إلى سرقة مرشة محورية يقدر سعرها بأكثر من 35 مليون دينار سرقت في موقع قريب من مدينة مندلي، الى جانب سرقة مولد كهربائي وحرق كرفانات في منطقة النكيب في أطراف مندلي، (93 كم شرق بعقوبة".

الى ذلك، طالب الأهالي السلطات الامنية بتحويلَ جزءٍ من القوات الخاصة القادمة من العاصمة والمتواجدة في بعقوبة واطرافها الى مندلي لكبح جماح الإرهاب والجرائم المتنامية في مندلي قبل استفحالها.

وشهدت حملة حصاد الحنطة في ديالى نحو 12 حريقا بسبب حوادث عرضية غير مفتعلة بحسب التحقيقات الأمنية.