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أحدهما تجاوز 83 دولاراً.. ارتفاع أسعار نفط البصرة الخفيف والثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-17T07:04:43+0000
أحدهما تجاوز 83 دولاراً.. ارتفاع أسعار نفط البصرة الخفيف والثقيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل، يوم الاربعاء، مع تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفع خام البصرة المصدر لاسيا 0.46 دولار وبنسبة تغيير بلغ نسبته 0.56% ليصل الى 83.12 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل ارتفاعا ايضا بمقدار 1.37 دولارا او ما يعادل 1.80% ليصل الى 77.50 دولارا.

وسجلت جميع خامات منظمة اوبك ارتفاعا ايضا حيث سجل خام العربي السعودي 82.84 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 83.87 دولاراً للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 82.70 دولارا، وجيراسول الانغولي 82.52 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 81.69 دولارا".

وتشهد اسعار النفط تذبذبا مع تقييد منظمة اوبك+ انتاجها مقابل معاودة انتشار كورونا في اوروبا وتهديدات امريكية باستخدام احتياطاتها النفطية لكبح اسعار النفط.

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