حدد نسب انجاز الربط مع تركيا والأردن.. العراق يتفاوض مجدداً مع الخليج على سعر تعرفة الطاقة

شفق نيوز / أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الاربعاء، عن معاودة العراق التفاوض على سعر التعرفة الخاصة بالطاقة من اجل اكمال الربط الكهربائي مع دول الخليج، وفيما بيّنت أن عملية الربط الكهربائي اكتملت، اكدت بدء خطوات فعلية للربط مع الأردن.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي لوكالة شفق نيوز إن "العراق كان متفقا على أسعار محددة للتعرفة الخاصة بالطاقة مع الجانب الخليجي الا ان بورصة الغاز ارتفعت عالميا وتغيرت الأسعار، وبالتالي فان العراق اليوم يتفاوض على سعر تعرفة جديدة بشأن ذلك".

واضاف العبادي أن "الانتهاء من الاتفاق بشأن التعرفة سيشيد الخط وهو اللبنة الاخيرة لهذا الربط وهو خط فاو- زور، وبالتالي سيرتبط خط محطة الفاو العراقية بمحطة الزور الكويتية"، مبيناً أن "خط نقل الطاقة يبلغ طوله 300 كيلومتر، 80 كيلومترا منها في العراق، و220 كيلومترا منها داخل الكويت ".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "عملية الربط مع تركيا انتهت فنياً بشكل كامل بنسبة 100% ونحن جاهزون لنقل الطاقة التي تتراوح بحدود 500 - 600 ميغا واط وستدفع حسب حاجة العراق"، مؤكدا اننا "ليس في وقت الذروة حاليا وستدفع هذه الطاقة حسب حاجة العراق لاحقاً".

وأوضح الناطق الإعلامي لوزارة الكهرباء أن "العراق لديه ايضاً ربط كهربائي مع الأردن، وقد بدأت المباشرة بالأعمال من فحص مسارات الخطوط ودراسة نقاط الربط وفحص التربة"، لافتا الى ان "الإجراءات بدأت هناك ويتم حالياً أعمال تشييد خط محطة القائم التحويلية بغية انجاز الخط مع الاردن".

يذكر ان العراق يعاني من قلة تجهيز الطاقة وخاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة نتيجة عدم كفاية الوقود المجهز لمحطات الكهرباء، فيما تقوم المولدات الاهلية بتزويد المواطنين بالطاقة مقابل اجور عالية ترهق المواطنين.