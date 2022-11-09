أحدث مسح: أوبك عززت إنتاجها بقيادة ثلاث دول بينها العراق 

شفق نيوز/ رفعت أوبك وحلفائها بقيادة روسيا في تشرين الاول الماضي انتاج النفط الخام، بمقدار 220 الف برميل يوميا، بقيادة 3 دول بينها العراق.

ووفقا لمسح أعده S&P Global Commodity Insights ، وجد أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغة 13 عضو وحلفائها بقيادة روسيا، الذي تعهد بخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل في اليوم في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، رفع بدلاً من ذلك الإنتاج بمقدار 220 ألف برميل في اليوم حيث استعاد العديد من الأعضاء بعض البراميل التي فقدها بسبب الانقطاعات والصيانة.

وحسب المسح فان "المكاسب الحادة في الإنتاج جاءت من العراق وكازاخستان وروسيا مقابل خسائر في السعودية وأنغولا ، حيث شهد التحالف المكون من 22 دولة ارتفاع إنتاجه إلى 43.23 مليون برميل في اليوم، وهو أعلى مستوى له في عامين ونصف العام، مبينا أن "خمس دول فقط من بين 22 دولة مشاركة في التحالف خفضت بالفعل الإنتاج الشهر الماضي".

وأنتجت أوبك 13 دولة 29.72 مليون برميل في اليوم، بانخفاض 30 ألف برميل في اليوم عن سبتمبر/ ايلول، بينما ضخت روسيا وثمانية حلفاء آخرين 13.51 مليون برميل في اليوم ، بزيادة 250 ألف برميل في اليوم.

وفي 5 أكتوبر تشرين الاول ، وافقت أوبك + على خفض حصص الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل في اليوم اعتبارًا من نوفمبر تشرين الثاني، قائلة إنه كان "قرارًا تقنيًا" يهدف إلى تجنب تأثير الركود العالمي المحتمل ، حتى مع استعداد الاتحاد الأوروبي لبدء حظر على واردات الخام الروسي في الخامس من ديسمبر كانون الاول.

لكن هذه الخطوة أثارت غضب الإدارة الأمريكية ، متهمة التحالف بتعريض الاقتصاد العالمي للخطر والمساعدة في تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا.

وحسب المسح فان العراق تمكن من زيادة 80 ألف برميل في اليوم لتصل إلى 4.58 ملايين برميل في اليوم ، حيث ارتفعت الصادرات إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مبينة ان صادرات العراق من النفط الخام تقترب بشكل خطير من طاقتها الكاملة في موانئها الجنوبية ، مع محدودية المساحة في مرافق التخزين، مما يحد من زيادة الإنتاج.

وسجلت كازاخستان غير الأعضاء في أوبك أكبر زيادة في الشهر ، حيث انتعش الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل في اليوم إلى 1.40 مليون برميل في اليوم .

وتعافى إنتاج الخام الروسي إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر الشهر الماضي، وضخت 9.85 ملايين برميل في اليوم في أكتوبر ، بزيادة 80 ألف برميل في اليوم، مدعومة بارتفاع صادرات الخام وعمليات التكرير.