أحدث مسح لأوبك .. العراق يزيد إنتاجه من النفط قليلا خلال شهر حزيران

شفق نيوز/ أبقت منظمة أوبك وحلفاؤها إنتاجهم من النفط الخام دون تغيير تقريبًا في يونيو حزيران، مع تطبيق تخفيضات كبيرة في الإنتاج وقيود إضافية من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا مقررة في الأسابيع المقبلة فيما زاد العراق من إنتاجه قليلا.

ووفقا لمسح أعده S&P Global Commodity Insights ، وجد أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغة 13 عضوا و حلفاءها بقيادة روسيا، زادت من إنتاجها 10 الاف برميل الى 41.34 مليون برميل في اليوم.

جاء ذلك في أعقاب انخفاض كبير بلغ 670 ألف برميل في اليوم في مايو إلى أدنى مستوى له في 19 شهرًا ، مع انضمام سبع دول إلى روسيا في إدخال تخفيضات طوعية، ستبقى هذه التخفيضات سارية حتى نهاية عام 2023.

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن خفض إضافي قدره مليون برميل في اليوم في يوليو وأغسطس على الأقل ، بينما قالت روسيا ، التي تعهدت بالفعل بخفض 500 ألف برميل في اليوم ، إنها ستخفض صادرات النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل في اليوم في أغسطس/ آب المقبل.

وزادت دول أوبك الـ13 إنتاجها بمقدار 70 ألف برميل في اليوم في يونيو إلى 28.23 مليون برميل في اليوم ، بقيادة زيادات متواضعة في والعراق إيران ونيجيريا وفنزويلا.

قوبل نمو إنتاج أوبك جزئياً بانخفاض قدره 60 ألف برميل في اليوم من أعضاء التحالف من خارج أوبك ، والذي ضخ 13.11 مليون برميل في اليوم بشكل جماعي.

بما في ذلك التخفيضات الطوعية ، كان العجز في إنتاج أوبك + مقابل الحصص 1.1 مليون برميل في اليوم - بمعدل امتثال قدره 118.63٪.