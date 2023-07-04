أحدث إحصاء.. العراق أكبر مستورد "للصناعات الأردنية" خلال نصف عام

شفق نيوز/ أظهر أحدث إحصاء أردني صدر، يوم الثلاثاء، ان العراق أكبر مستورد لدى صناعة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.

وجاء في تقرير لغرفة صناعة عمان الأردنية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "صادرات الغرفة خلال 6 أشهر من العام الحالي 2023 وصلت إلى 679 مليون دينار اردني، مقابل 424 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2022".

واضاف ان "صادرات منتجات الصناعة الأردنية المنتشرة بغالبية مناطق المملكة تصل لأكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة".

واشارت الى ان "صادرات الصناعة الاردنية توزعت على العراق بقيمة 246 مليون دينار، تلتها الامارات بقيمة 131 مليون دينار، ومن ثم جاءت سويسرا ثالثا بقيمة 73 مليون دينار، ومصر بقيمة 45 مليون دينار، والسعودية بقيمة 41 مليون دينار".

واوضح ان "صادرات الغرفة خلال 6 أشهر من العام الحالي 2023، توزعت على قطاعات الصناعات التعدينية و الكيماوية ومستحضرات التجميل و الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، اضافة الى صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية و العلاجية واللوازم الطبية والجلدية وغيرها من الصناعات الأخرى".

ويعادل الدينار الأردني نحو 70 دولاراً امريكياً.

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد أن كانت الاردن سوقا كبيرا للعراق في فترة التسعينات من القرن الماضي في فترة الحصار الاقتصادي على العراق.