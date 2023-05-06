أحدث تقرير يؤشر انخفاض الطلب العالمي على الذهب في 2023

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب يوم السبت، انخفاض الطلب على الذهب في الربع الأول من العام الحالي 2023.

وقال المجلس في احدث تقرير له، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "اجمالي الطلب على الذهب في الربع الأول من عام 2023 بلغ 1081 طناً بانخفاض بلغ نسبته 13٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022".

واضاف ان "نصف الطلب على الذهب يأتي من تجار المجوهرات، فيما يأتي الباقي من المستثمرين والدول التي تقوم بشرائه كاحتياطي حيث يعتبر الذهب من الأصول الامنة والذي يقبل المستثمرون عليه بصورة اكبر في أوقات الاضطرابات الاقتصادية".

واشارت الى ان "اكثر الدول شراء للمجوهرات في الربع الأول من عام 2023 كانت الصين حيث اشترت 198 طنا، في حين اشترى الامريكيون القلقون بشأن الاضطرابات المصرفية والاقتصادية 32 طنا فقط من سبائك الذهب والعملات، فيما تراجعت مشتريات سبائك الذهب والعملات في أوروبا، كما تراجع الطلب على المجوهرات في الهند إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات".