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حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق تزداد 1.5 مليار دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-25T14:28:20+0000
حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق تزداد 1.5 مليار دولار

شفق نيوز/ قال معاون وزير الصناعة، رئيس منظمة التطوير التجاري الايرانية علي رضا بيمان باك، يوم السبت، إن حجم الصادرات الايرانية الى العراق خلال العام الماضي الذي انتهى في العشرين من آذار/مارس 2022 وفقا للتقويم الفارسي، بلغ 9.5 مليار دولار؛ مسجلا 1.5 مليارا زيادة قياسا بالعام الذي سبقه.

وذكر بيمان باك في مؤتمر صحفي عقده اليوم ونقلته وسائل إعلام إيرانية، أنه "لدينا مراكز تجارية في مختلف المدن العراقية الرئيسية؛ وقد استطعنا ان نحقق اكبر الارباح عبر تنظيم المعارض التجارية في هذا البلد خلال السنوات القليلة الاخيرة".

وأردف بالقول ان صادرات الخدمات الفنية والهندسية الايرانية، سجلت ارتفاعا خلال السنوات الاخيرة، ولاسيما العراق الذي تلقى اكبر نسبة من هذه الخدمات.

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