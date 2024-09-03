حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران يتجاوز 10 مليارات دولار

شفق نيوز/ صرح السفير العراقي في ايران (طهران) نصير عبدالمحسن عبدالله، بان التجارة الاقتصادية بين البلدين تجاوزت 10 مليارات دولار، معربا عن امله بأن يرتفع الرقم إلى 20 مليار دولار.

وقال السفير العراقي خلال لقاء مع محافظ سمنان، إن هناك الكثير من القواسم المشتركة الدينية والثقافية بين الشعبين الإيراني والعراقي.

وأعلن استعداد العراق لإنشاء وحدات صناعية مشتركة مع محافظة سمنان وقال: إن الإجراءات التنفيذية الأولية لإنشاء الوحدات الصناعية في محافظة سمنان مدرجة على جدول الأعمال.

وتابع عبد المحسن عبد الله: أن التعاون الاقتصادي المشترك، خاصة مع محافظة سمنان، في مجالات عمل محددة مثل الصناعة والزراعة والتعدين يمكن أن يكون مفيدًا لإيران والعراق.

وأشار السفير العراقي الى أن أكثر من 1200 طالب عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية، وقال: إن بعض هؤلاء الطلاب اختاروا جامعات محافظة سمنان لمواصلة دراستهم، واعتبر السفير العراقي قرب مدينة سمنان من طهران عاملاً مؤثراً في زيادة أعداد الطلاب العراقيين في جامعات المحافظة.