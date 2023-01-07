حجم التبادل التجاري بين العراق وأربع دول رئيسية في العام 2022

شفق نيوز/ اعتبر موقع trademap الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات، أن التبادل التجاري للعراق كان معظمه مع أربع دول رئيسية في العام 2022.

وقال الموقع في احصائية له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "كلا من الصين وإيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة كانت الدول الأكثر تبادلا للتجارة مع العراق خلال عام 2022"، مبينة أن "التبادل مع هذه الدول كانت تتراوح ما بين 20-50%".

واضافت ان "الهند والسعودية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمانيا وايطاليا كانت الدول التي جاءت بالمرتبة الثانية في التبادل التجاري مع العراق وبنسبة تراوحت ما بين 1- 5%".

وأشارت إلى أن "مصر وروسيا واستراليا وكندا ومعظم دول أوروبا والبرازيل ومعظم الدول الآسيوية بما فيها اليابان قد جاءت بالمرتبة الثالثة في التبادل التجاري مع العراق وبنسبة تراوحت 1%".