شفق نيوز/ أعلن رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، يوم الجمعة، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين بلده والدول العربية.

وقال شي جين بينغ في كلمة له خلال انطلاق القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، إن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية بلغ 300 مليار دولار.

وأضاف أن رصيد الاستثمار المباشر المتبادل بين الجانبين بلغ 27 مليار دولار امريكي.

وتابع الرئيس الصيني بالقول إن الشعوب العربية تنشد التنمية والرخاء، وعلينا صيانة المصالح المشتركة وندعم جهود التنمية للدول العربية.