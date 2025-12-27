"حجز الدولار".. مصرف الرافدين يعقد إجراءات بيع حصة المسافرين

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم السبت، أن عملية بيع الدولار للمسافرين من قبل مصرف الرافدين تتم عبر الحجز الإلكتروني قبل أيام من موعد السفر، واصفاً إياها بأنها آلية معقدة مقارنة بالمصارف الأخرى وشركات الصيرفة.

وأوضح المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، أن المصارف وشركات الصيرفة الأخرى تعتمد البيع المباشر حيث يتم إيداع الدينار العراقي واستلام الدولار في اليوم نفسه ومن دون إجراءات معقدة، في حين يُلزم مصرف الرافدين زبائنه بإجراءات حجز مسبق عبر المنصة الإلكترونية.

وبيّن أن استلام الدولار يتم من منفذ مصرف الرافدين في مطار بغداد الدولي وبالسعر الرسمي المحدد بـ(1320) ديناراً للدولار الواحد، مشيراً إلى ان صدور مطالبات عديدة بضرورة اعتماد البيع المباشر ومن دون حجز إلكتروني أو فرض شروط وصفها بالتعجيزية إلا أن المصرف لم يستجب لتلك المطالب حتى الآن.

ولفت المصدر، إلى أن مصرف الرافدين سبق وأن أوقف عملية بيع الدولار في وقت سابق على خلفية شبهات فساد واختلاس مبالغ مالية من العملة الأجنبية الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيق موسع في القضية، مؤكداً أن نتائج التحقيق ما تزال غامضة

يُذكر أن مصرف الرافدين افتتح مؤخراً فرعاً جديداً له في مطار بغداد الدولي لمزاولة الخدمات المصرفية وتقديم التسهيلات للمواطنين.