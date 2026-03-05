"حادث" يوقف عمل شركة النفط العمانية

شفق نيوز- مسقط

أعلنت شركة النفط العمانية للتسويق، يوم الخميس، تعرض أحد خزانات تخزين الوقود التابعة لها لـ"حادث"، مشيرة إلى أن الأضرار كانت مادية طفيفة فقط.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشركة قولها إن "أحد خزانات تخزين الوقود التابعة للشركة تعرض لحادث"، مبينة أن "التقييمات الأولية تشير إلى أن التأثير اقتصر على أضرار مادية طفيفة في الخزان".

وأضافت الشركة أنه "تم تعليق العمليات في الموقع المتأثر مؤقتاً كإجراء احترازي"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الحادث.