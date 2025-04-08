مصرف "جي بي مورغان" يعلن استعداده لتمويل مشاريع استثمارية بالعراق

شفق نيوز/ أعرب وفد يمثل مصرف "جي بي مورغان"، يوم الثلاثاء، عن استعداده لتمويل عدد من المشاريع الاستثمارية في العراق بشكل مباشر أو عبر مؤسسات مالية شريكة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع الوفد الذي يرأسه نائب مدير المصرف دانيل زيليكو، وذلك على هامش مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي الذي عُقد في بغداد.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، فقد جرت، خلال اللقاء، مناقشة تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية، ومشاركة المصرف بتمويل المشاريع الاستثمارية المختلفة، بجانب بحث آليات تأمين الاعتمادات والتحويلات المالية و وصولها لمستحقيها في أوروبا والولايات المتحدة، وهو ما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للتجار والمستوردين العراقيين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية توسيع مجالات الشراكة بين المصارف العراقية و مصرف جي بي مورغان، مشيراً إلى استعداد الحكومة لتقديم جميع أشكال الدعم لتعزيز هذه العلاقة.

وأبدى وفد مصرف "جي بي مورغان" الاستعداد لزيادة التعاون مع العراق، من خلال توسيع عدد الحسابات المراسلة المفتوحة للمصارف العراقية.