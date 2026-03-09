جي.بي مورغان: العراق الأدنى خليجياً في القدرة على تخزين النفط

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات صادرة عن جيه بي مورغان، يوم الاثنين، أن العراق يعد من بين أدنى دول الخليج من حيث القدرة التخزينية للنفط مقارنة بدول المنطقة.

وبحسب البيانات، تتصدر السعودية دول الخليج في القدرة التخزينية، إذ تصل طاقتها إلى نحو 65 يوماً في حال إعادة توجيه الصادرات و36 يوماً دون إعادة التوجيه، ما يمنحها مرونة كبيرة في إدارة الإمدادات النفطية.

وتأتي بعدها قطر بقدرة تخزينية تبلغ نحو 20 يوماً، تليها الإمارات العربية المتحدة بقدرة تصل إلى 19 يوماً مع إمكانية إعادة توجيه الصادرات و16 يوماً دون ذلك، ثم الكويت بقدرة تخزينية تقارب 14 يوماً.

في المقابل، يحل العراق في المرتبة الأخيرة بين الدول المذكورة بقدرة تخزينية تُقدَّر بنحو 6 أيام فقط، ما يعكس محدودية بنيته التحتية الخاصة بتخزين النفط مقارنة ببقية دول الخليج.

وتظهر هذه الأرقام تفاوتاً واضحاً في قدرات التخزين النفطية بين دول المنطقة، حيث تمتلك بعض الدول بنية تحتية أوسع تتيح لها الاحتفاظ بكميات أكبر من النفط لفترات أطول.