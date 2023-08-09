جيولوجيا الارض والسكان يهدران الاستثمار في حقل نفطي كبير شرق بغداد (صور)

شفق نيوز/ تضاريس جيولوجية معقدة ومناطق سكنية وعشوائيات تنتشر على أكبر وأطول حقل نفطي إلا أنه لا يزيد انتاجه على 30 الف برميل وهو ما اخرّ او امتنعت الشركات لفترة طويلة عن استثماره، بالإضافة إلى نوعية النفط فيه من النوع الثقيل مقارنة بالحقول الواقعة في المنطقة الجنوبية.

وبالرغم من كمية الاحتياطيات المؤكدة في الحقل المقدرة بـ 8 مليار برميل، لم تتقدم أي من الشركات العالمية بتقديم العطاءات ضمن جولة التراخيص لعام 2009- 2010 لتطويره أو استثماره، بسبب قربه من المناطق السكنية، لذلك ارتأت بعد ذلك وزارة النفط، في حينه، على أن تقوم بتطوير الحقل بملاكتها الوطنية قبل أن يوقع العراق في العام 2018 مع شركة صينية EBS على عقد تطوير حقل شرق بغداد .

ويقول رئيس الادارة المشتركة فراس ناظم في حديث لوكالة شفق نيوز ان "حقل شرق بغداد يقع في وسط العراق في منطقة شرق بغداد ويقع بين ديالى في شمال بغداد الى مناطق الصويرة في واسط طوله اكثر من 120 كلم وعرضه 15 كلم إذ تقدر احتياطاتها بنحو ثمانية مليارات برميل".

واضاف ان الشركة تعمل في الجزء الجنوبي من الحقل ويمتد من ديالى باتجاه منطقة الصويرة والجزء المطور بحدود 55 كلم، وعرض حوالي 12 كلم"، مشيرا الى ان "معدل الإنتاج في الحقل يصل بداية الى 30 الف برميل يوميا ويقوم بتجهيز محطة كهرباء القدس ومصفاة الدورة".

واوضح ناظم ان "الحقل أنتج لغاية الآن ومنذ بدء الإنتاج فيه قبل خمس سنوات 28 مليون برميل"، مبينا ان "هناك خطة طموحة لزيادة الإنتاج في الحقل من 30 الى 80 الف برميل يوميا خلال السنوات العشر المقبلة من خلال استخدام أفضل التقنيات في الإنتاج، وأفضل تقنيات الحفر الأفقي".

من جهته قال نائب المدير العام لشركة EBS (ون دونغ وي) في حديث لوكالة شفق نيوز "في البداية واجهنا صعوبات في تطوير الحقل من حيث التقنية والمعوقات المكمنية وكذلك نعاني من اعداد السكان بالقرب من الحقل ووجود آثار قديمة".

وأشار إلى ان "هناك دعما من وزارة النفط وشركة النفط لشركتنا لإستملاك بعض الأراضي، ونقوم حاليا باستخدام التكنولوجيا الجديدة للحقل الذي يضم احتياطات 8 مليارات دولار"، مردفا بالقول انه "في العام 2025 سوف نصل بالإنتاج الى 80 الف برميل يوميا وعندنا ثقة كاملة بتطوير الحقل".