"جيه. بي مورغان" يتوقع قفزة قياسية في أسعار الذهب خلال 2026

شفق نيوز- واشنطن

رفع بنك "جيه. بي مورغان" العالمي، يوم الأربعاء، توقعاته طويلة الأجل لأسعار الذهب إلى 4500 دولار للأوقية (الأونصة)، مع الإبقاء على توقعاته لنهاية عام 2026 عند 6300 دولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 20% هذا العام، مسجلاً أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 5248.89 دولاراً للأوقية أمس الثلاثاء، وهو أقل من ذروته القياسية في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي عند 5594.82 دولاراً، بحسب وكالة "رويترز".

وجاء ذلك بعد ارتفاع يزيد عن 64% في العام 2025 في الذهب بوصفه الملاذ الآمن التقليدي.