جيه.بي مورغان يتوقع توقف إمدادات النفط من العراق والكويت في غضون أيام

شفق نيوز - متابعة

توقع محللون في بنك "جيه.بي مورغان"، أن إمدادات النفط الخام من العراق والكويت يمكن أن ​تبدأ في التوقف في غضون أيام إذا ظل مضيق هرمز ‌مغلقا، مما قد يؤدي إلى تراجع يبلغ 3.3 ملايين برميل يوميا في الإمدادات بحلول اليوم الثامن من أحدث صراع في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "رويترز" عن البنك، قوله إن العراق والكويت ​لديهما ما يقرب من ثلاثة أيام و 14 يوما على الترتيب قبل ​أن يضطرا إلى وقف صادرات النفط الخام التي تمر عبر المضيق.

ومضيق ⁠هرمز ممر مائي ضيق بالغ الأهمية الاستراتيجية يربط بين الخليج شمالا ​وخليج عُمان وبحر العرب جنوبا، وهو من أهم ممرات نقل النفط في العالم ​إذ يعبر من خلاله حوالي خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وذكر جيه.بي مورجان أنه في حال الإغلاق فترة طويلة، ربما يتفاقم تقلص إمدادات النفط إلى 3.8 ملايين برميل يوميا ​بحلول اليوم الخامس عشر و4.7 ملايين برميل يوميا بحلول اليوم الثامن عشر ​للصراع.

وقال مسؤولان عراقيان في قطاع النفط لـ"رويترز" إن العراق سيضطر لخفض إنتاجه ‌من ⁠النفط بأكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا في غضون أيام قليلة إذا لم تتمكن ناقلات النفط من التحرك بحرية عبر مضيق هرمز والوصول إلى موانئ التحميل.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن البحرية الأمريكية يمكن أن تبدأ في مرافقة ​ناقلات النفط عبر ​مضيق هرمز إذا ⁠لزم الأمر.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، سيطرته "الكاملة" على مضيق هرمز الذي يحمل أهمية كبرى لتجارة النفط العالمية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن المسؤول البحري البارز في الحرس الثوري محمد أكبر زاده، قوله إن "مضيق هرمز يخضع حاليا لسيطرة كاملة من القوة البحرية للحرس الثوري".