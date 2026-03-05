جيه بي مورغان: عملية استعادة العراق انتاج النفط تتطلب إدارة فنية دقيقة

شفق نيوز - بغداد

أكد بنك JPMorgan Chase، اليوم الخميس، أن معظم حقول النفط في المنطقة يمكن إعادة تشغيلها خلال أيام قليلة، مع إمكانية استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، في حال استقرار الظروف الأمنية وتوافر الخدمات اللوجستية.

وفي ما يخص العراق، أشار البنك إلى أن الحقول العراقية تمتلك مرونة تشغيلية واضحة، إلا أن عملية استعادة الإنتاج تتطلب إدارة فنية دقيقة، إذ ينبغي إعادة بناء ضغط المكامن تدريجياً وبصورة منضبطة، نظراً لاعتماد عدد من الحقول العملاقة على أنظمة حقن المياه كركيزة أساسية للحفاظ على توازن الضغط واستدامة معدلات الاستخراج.

وأوضح التقرير أن القيد الأساسي في الوقت الراهن لا يرتبط بطبيعة المكامن أو بوجود أضرار جيولوجية دائمة، بل بالتحديات اللوجستية المرتبطة بحركة المعدات، وتوافر الكوادر الفنية، واستقرار عمليات التخزين والتصدير.

ويكتسب هذا التقييم أهمية خاصة للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعل سرعة إعادة تشغيل الحقول عاملاً حاسماً في تقليل خسائر الإيرادات والحفاظ على الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل التقلبات الإقليمية الراهنة.