"جولد مان ساكس" يرفع توقعاته لأسعار النفط إلى 90 دولاراً

رفع بنك "جولد مان ساكس" الأميركي، يوم الاثنين، توقعاته لأسعار النفط في الربع الرابع من العام الجاري، متوقعاً وصول خام برنت إلى 90 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 83 دولاراً، في ظل تراجع الإنتاج من الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك، بقيادة دان سترويفن، في مذكرة إن "المخاطر الاقتصادية أكبر مما تشير إليه توقعاتنا الأساسية للنفط الخام، بسبب المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار النفط، وارتفاع أسعار المنتجات المكررة بشكل غير اعتيادي، ومخاطر نقص المنتجات، والحجم غير المسبوق للصدمة".

وافترضت التوقعات عودة الصادرات الخليجية عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية بحلول نهاية يونيو / حزيران، بدلاً من منتصف مايو / أيار كما كان متوقعاً سابقاً، مع تباطؤ انتعاش الإنتاج في الخليج.

وقدّر البنك أن خسائر إنتاج النفط الخام في الشرق الأوسط، البالغة 14.5 مليون برميل يومياً، ستدفع مخزونات النفط العالمية إلى الانخفاض بمعدل قياسي يتراوح بين 11 و12 مليون برميل يومياً خلال أبريل / نيسان.

كما توقع أن تتحول سوق النفط العالمية من فائض يبلغ 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2025 إلى عجز قدره 9.6 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من عام 2026.

ورجح البنك انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً في الربع الثاني، وبنحو 100 ألف برميل يومياً خلال عام 2026 مقارنة بالعام السابق، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات المكررة.

ويعد "جولد مان ساكس" من أكبر البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة والعالم، وتتابع الأسواق العالمية تقاريره الدورية نظراً لتأثير توقعاته على تداولات الطاقة والأسهم والسلع.