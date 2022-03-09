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"جولدمان" يتوقع "صدمة كبرى" تلحق بأسعار الحبوب

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-09T19:20:55+0000
"جولدمان" يتوقع "صدمة كبرى" تلحق بأسعار الحبوب

شفق نيوز/ توقّع مصرف "جولدمان ساكس"، اليوم الاربعاء، ارتفاع أسعار الحبوب لمستوى أعلى من الأسعار الحالية، بعدما تسببت الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا في زعزعة الإمدادات الوافدة من منطقة البحر الأسود.

وقال البنك في تقرير له اطلعت عليه، وكالة شفق نيوز، إن اضطرابات خطوط الشحن، وارتفاع تكاليف المدخلات، إضافة إلى المخاوف بشأن المزروعات الجديدة في أوكرانيا، وضعت جميعاً أسواق الحبوب العالمية على الطريق نحو معاناة "أكبر صدمة" منذ ما يسمى بـ"السرقة الكبرى للحبوب" التي وقعت في سبعينيات القرن الماضي.

ورفع محللو "غولدمان ساكس" توقعاتهم لكل من الذرة، وفول الصويا، والقمح، وقد يصل سعر القمح إلى 7.75 دولار للبوشل بحلول الصيف، في حين يمكن أن يُتداول فول الصويا على سعر 17.5 دولاراً، والقمح بنحو 12.5 دولاراً للبوشل.

(البوشل يساوي 60 رطل = 27.218 كيلو من القمح)

وقال المحللون، بمن فيهم دانييال شارب: "نرى ضغوطاً صعودية واضحة في منحنيات البيانات المنتشرة في جميع أنحاء العالم، مع تخلّف أسعار عقود محاصيل الحبوب الجديدة عن أقرب شهر، حيث تنتظر الأسواق لترى مدى ضخامة الاضطرابات في المزروعات الأوكرانية".

وسيتعين على أسعار التصدير تجاوز نظيرتها المحلية كي تجذب المخزونات الإقليمية للذرة في الولايات المتحدة والقمح في أوروبا إلى الأسواق العالمية، وذلك لأجل تخفيف التداعيات الناجمة عن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، اللتين كانتا توفران ربع احتياجات العالم من الحبوب.

ونصح محللو "غولدمان ساكس" المتداولين بتقليل رهاناتهم على أن الولايات المتحدة ستتدخل وتلبي الطلب العالمي من الحبوب.

وقال إن المزارعين الأمريكيين لديهم القليل من السعة الفائضة لزيادة مساحات الأراضي المزروعة التي وصلت بالفعل إلى مستويات قياسية، كما أن العناصر المغذية للمحاصيل باهظة الثمن للغاية ولا تسمح بتقديم حل سهل لزيادة المحاصيل، أضف إلى ذلك احتمال اضطراب مزروعات الذرة الأوكرانية ومحصول الدقيق في الشتاء بسبب الحرب.

واستطرد المحللون "ما تزال توقعاتنا صعودية تجاه عقود المحاصيل الجديدة في القطن، والذرة، وفول الصويا، مع احتمال حدوث زيادة كبيرة في الأسعار نتيجة للظروف الجوية غير المواتية في الولايات المتحدة، أو الاضطرابات الأوكرانية"، ومن المتوقع أن تحقيق أسعار المحاصيل الجديدة من الذرة والقطن لأكبر مكاسب، مع لحاقها بركب القمح، الذي يتمتع بتكاليف مدخلات أقل.

و"جولدمان ساكس" هي مؤسّسة خدمات ماليَّة وإستثماريَّة أمريكيَّة متعددة الجنسيَّات، تُعدّ من أشهر المؤسسات المصرفيَّة في الولايات المتَّحدة والعالم، ومقرها في مدينة نيويورك.

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