"جولدمان" يتوقع ارتفاع النفط الى 115 دولاراً خلال شهر

شفق نيوز/ توقع بنك "جولدمان ساكس"، اليوم الاثنين، ارتفاع اسعار النفط الى 115 دولاراً خلال شهر واحد، معتبراً أن اسعار السلع الاساسية المنتجة من قبل روسيا سترتفع هي الاخرى مع تصعيد الغرب للعقوبات السياسية والاقتصادية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال البنك في مذكرة للعملاء إن "نطاق نتائج الأسعار على المدى القريب للسلع أصبح متطرفًا، نظرًا للقلق من مزيد من التصعيد العسكري أو عقوبات الطاقة أو احتمال وقف إطلاق النار".

وتعمقت العزلة السياسية والاقتصادية لروسيا اليوم الاثنين حيث واجهت قواتها مقاومة شديدة في العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

علاوة على ذلك، توقع البنك "ارتفاع أسعار السلع المستهلكة التي تعتبر روسيا منتجًا رئيسيًا لها، وهذا يشمل النفط والغاز الأوروبي (ومن ثم الألمنيوم) والبلاديوم والنيكل والقمح والذرة".

ورفع البنك توقعاته لسعر نفط خام برنت لشهر واحد إلى 115 دولارًا للبرميل من 95 دولارًا للبرميل سابقًا، مع "مخاطر صعود كبيرة بسبب مزيد من التصعيد أو اضطراب أطول".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت يوم الاثنين إلى ما فوق المستوى الرئيسي 100 دولار للبرميل مع تفاقم الأزمة الأوكرانية ، في حين اقتربت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي من 96 دولارًا للبرميل.

وقال جولدمان: "إن التصعيد الأخير مع روسيا يخلق مخاطر تضخمية مصحوبة بركود تضخمي واضح على الاقتصاد الأوسع ، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة ، مما يعزز قناعتنا بارتفاع أسعار الذهب في الأشهر المقبلة وسعرنا المستهدف البالغ 2150 دولارًا للأونصة".

وتم تداول الذهب الفوري يوم الاثنين بأكثر من 1900 دولار للأونصة.

و"جولدمان ساكس" هي مؤسّسة خدمات ماليَّة وإستثماريَّة أمريكيَّة متعددة الجنسيَّات، تُعدّ من أشهر المؤسسات المصرفيَّة في الولايات المتَّحدة والعالم، ومقرها في مدينة نيويورك.