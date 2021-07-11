جواز السفر العراقي قبل الاخير من حيث دخول الدول بدون تأشيرة

شفق نيوز/ احتل جواز السفر العراقي، المرتبة قبل الاخيرة بأكثر جواز سفر فاعلية للمسافرين حول العالم، حيث يسمح لحامله بالسفر 28 دولة فقط بدون تأشيرة.

وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة استشارات الهجرة Henley & Partners Co واطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ فان الجواز الياباني جاء اولا حيث يوفر السفر بدون تاشيرة إلى 193 دولة يليه في المرتبة الثانية الجواز لدولة سنغافورة حيث يوفر السفر الى 192 دولة بدون تاشيرة فيما يشتركان بالمرتبة الثالثة الجواز لدولة كوريا الجنوبية والمانيا حيث يوفران السفر لـ 191 دولة بدون تاشيرة، يليهما الجواز لدولة ايطاليا وفلندا واسبانيا و لوكسمبورك رابعا حيث يوفر السفر لـ 190 دولة بدون تاشيرة وياتي خامسا الجواز الدنماركي والنمساوي بالمرتبة الخامسة حيث يوفران السفر لـ 189 دولة بدون تأشيرة".

وعربيا يأتي الجواز لدولة الإمارات بالمرتبة الاولى و15 عالميا حيث يوفر السفر لـ 175 دولة بدون تأشيرة، يليه ثانيا جواز دولة قطر وبالمرتبة 59 عالميا يليه ثالثا جواز دولة الكويت بالمرتبة 60 عالميا، فيما جاء رابعا الجواز لدولة البحرين وبالمرتبة 68 عالميا".

وتذيل القائمة الجواز لدولة أفغانستان حيث يوفر السفر لـ 26 دولة بدون تاشيرة يسبقه الجواز العراقي حيث يسمح السفر لـ 28 دولة بدون تاشيرة يسبقه الجواز لدولة سوريا ".

وأشارت الشركة إلى أن "المؤشر تضمن 199 جواز سفر مختلفًا و 227 وجهة سفر مختلفة"، مبينة أن "التصنيفات المجمعة لا تأخذ في الاعتبار قيود السفر المؤقتة التي تسببها تفشي فيروس كورونا المستجد".