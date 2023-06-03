جهود حكومية لإعادة تشغيل خطوط القطارات المتوقفة في العراق

شفق نيوز/ أكدت وزارة النقل، يوم السبت، سعيها لإعادة تشغيل خطوط سكك الحديد المتوقفة، وبينما أوضحت أسباب توقف الخطين الغربي والشرقي، بيّنت أن الخطين اللذان يعملان حالياً هما الجنوبي والشمالي، الأول للمسافرين والآخر لنقل المشتقات النفطية فقط.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، شذى راضي، لوكالة شفق نيوز، إن "الخط الجنوبي، (بغداد - بصرة) فعّال 100%، ويمرّ بمحافظات بابل، والديوانية، والمثنى، وذي قار".

وأوضحت أن "هذا الخط ينقل المسافرين، وينطلق من بغداد صوب البصرة، ورحلة صاعدة من البصرة صوب بغداد، وينطلق في الساعة الثامنة مساءً من بغداد، وفي الساعة الثامنة والنصف من البصرة".

أما الخط الشمالي، (بغداد - موصل – ربيعة)، على الحدود العراقية السورية، فهذا الخط، بحسب راضي، "يعمل حالياً فقط لنقل المشتقات النفطية والنفط الأسود من مصافي بيجي والقيارة، أما لنقل المسافرين فهو غير جاهز حالياً للسرعة المطلوبة لسير قطاعات المسافرين، والعمل مستمر على إعادة تشغيله مرة أخرى".

وعن الخط الغربي (بغداد - حصيبة - عكاشات)، بينّت المتحدثة باسم وزارة النقل، أن "هذا الخط متوقف عن العمل جرّاء التخريب والدمار لخطوطه، وهناك حملة تأهيل كبرى لاعادة تفعيله من جديد".

وفيما يخص الخط الشرقي (بغداد - بيجي - كركوك)، ذكرت راضي، أن "هذا الخط متوقف أيضاً عن العمل بسبب استهدافه من قبل عصابات تنظيم داعش الإرهابية، وتعمل الكوادر الفنية والهندسية لإعادة تشغيله لخدمة شريحة كبيرة من المواطنين".