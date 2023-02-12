جهزتها شركة أمريكية.. ضبط صمامات نفطية غير صالحة للعمل بقيمة 3.2 مليون دولار

شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأحد ضبط موادّ جهزتها شركة أمريكية بقيمة 3.216.000 دولارٍ أمريكيٍّ، لمصلحة شركة نفط البصرة تمَّ تسلُّمها رغم عدم صلاحيَّتها للعمل.

جاء ذلك، بناء على تنفيذ فريق عمل تابع لمُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مخازن شركة نفط البصرة في الرميلة الشماليَّة، وفق بيان صادر عن الهيئة، ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب البيان، أنَّ الفريق ضبط (27) صمَّاماً نفطياً مُجهَّزة من قبل إحدى الشركات الأمريكيَّة، وبالفحص تبيَّن أنَّها فاشلة وغير صالحةٍ للعمل، حسب تقرير اللجنة المُوفدة إلى الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة في العام 2019.

وأضافت الدائرة، أن تقرير اللجنة أشّر وجود "تنقرات" على سطوح الصمَّامات وعيوبٍ في اللحام وتقشُّرٍ في طلاء الصمَّامات، فضلاً عن استخدام طلاءٍ غير مُناسبٍ لا يتحمَّل درجات الحرارة، وبالرغم من كلِّ تلك المُلاحظات، تمَّ شحن الصمَّامات إلى شركة نفط البصرة.

ولفتت دائرة تحقيقات النزاهة، إلى أنَّ "الشركة تسلَّمت تلك المواد بالفعل وقامت بإيداعها في المخازن، بعد أن تمَّ صرف 80% من قيمة العقد، أي أكثر من (2.560.000) دولارٍ أمريكيٍّ، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر والهدر في المال العام".