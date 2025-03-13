جهد عراقي - إيطالي يضاعف إنتاج النفط من حقل "جمبور" في كركوك

شفق نيوز/ أعلن مصدر في شركة نفط الشمال، يوم الخميس، نجاح فريق نفطي عراقي - إيطالي في رفع الإنتاج النفطي لحقل جمبور النفطي إلى 20 ألف برميل في اليوم مع استغلال الغاز المصاحب في الحقل.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "التشغيل التجريبي مع فريق شركة (مندريسي) الإيطالية لمحطة النفط الرطب/حقل جمبور الشمالي سيتم خلال الأسابيع المقبلة ما سيساهم في زيادة الانتاج بحدود (15-20) ألف برميل يومياً".

وأكد المصدر، أن "رفع إنتاج الحقل جاء نتيجة الدور الفعّال للملاكات الهندسية والفنية في نفط الشمال في دعم وتعزيز الإنتاج الوطني مما يسهم في التنمية المستدامة لحقولنا النفطية".

وتابع المصدر أن "زيادة الإنتاج من حقل جمبور من 10 آلاف برميل إلى 20 ألف برميل يعني رفع الإنتاج للضعف، وهذا يعني أن الغاز المصاحب سوف يزداد إنتاجه في الحقل مما يساهم في دعم منظومة الطاقة الكهربائية بكميات جديدة من الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية".