جهاز realme 9 "افضل 108MP" في العراق سيتم إطلاقه في 20 سبتمبر

العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نمواً في العالم

أعلن اليوم رسمياً عن وصول أول هاتف ذكي مع كاميرا بدقة 108MP ProLight, يأتي جهاز realme 9 إلى العراق في 20 سبتمبر، مدعوما بمستشعر Samsung ISOCELL HM6.

تحظى سلسلة أرقام realme بشعبية بين الشباب في جميع أنحاء العالم لأنها توفر تجربة تصوير متميزة تفوق التوقعات من البداية إلى النهاية.

كان realme 5 Pro واحداً من أوائل الهواتف الذكية بالفئة المتوسطة التي تتميز بكاميرا بدقة 48MP ، وكان realme 8 أحد الهواتف الذكية القليلة التي تتميز بكاميرا بدقة 64MP. مع realme 9 ، نحن على استعداد لتحقيق اختراق.

تسليط الضوء على مستشعر الصور ISOCELL HM6 من سامسونج

تقنية NonaPixel Plus تتميز بـ 9Sum Pixel Binning

أحدث تقنيات NonaPixel Plus ،تمت ترقيته من حل 3Sum-3Avg التقليدي إلى حل قراءة 9Sum غير مسبوق ، يجلب سطوعًا رائعًا للصور الملتقطة بواسطة realme 9.من الناحية العملية ، يعمل 9Sum Pixel Binning من تقنية NonaPixel Plus على تحسين كمية الضوء الإجمالية بنسبة 123٪ مقارنة بمستشعر الصور Samsung ISOCELL HM2. علاوة على ذلك ، بعد مقارنة الصورة الفعلية ، وجدت realme أن لقطة الصورة منخفضة الإضاءة في realme 9 أكثر إشراقًا بشكل ملحوظ مع إعادة إنتاج أفضل للألوان.

تقنية Ultra-Zoom داخل المستشعر

في محاولة لتزويد المستخدمين بتجربة صور عالية الجودة ، يستخدم realme 9 تقنية التكبير / التصغير الفائق في المستشعر HM6 مع خوارزمية مدمجة لإنشاء لقطة مكبرة جميلة للاقتراب من التفاصيل وتكوين الصور بالطريقة يريدونها.