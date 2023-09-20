جني الأرباح يدفع أسعار النفط للانخفاض عند التسوية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مع ‏جني المستثمرين للأرباح بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية، وذلك في أعقاب تمديد ‏تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.‏

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66 سنتا لتبلغ عند التسوية ‏‏93.68 دولارا للبرميل.

وكانت قد بلغت 95.96 دولارا للبرميل خلال الجلسة، وهو ‏أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني.‏

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا إلى ‏‏90.71 دولارا للبرميل عند التسوية.

وكانت قد بلغت 93.74 دولارا للبرميل في ‏وقت سابق من الجلسة، وهو أيضا أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني.‏

وقال بنك الاستثمار ‏‏(يو.بي.إس) في مذكرة إنه بدأ في جني الأرباح، ومع ذلك، يتوقع الخبراء ‏الاستراتيجيون في البنك تداول خام برنت في نطاق 90-100 دولار للبرميل خلال ‏الأشهر المقبلة وأن يصل بحلول نهاية العام الحالي إلى 95 دولارا للبرميل.‏

وزادت المخاوف المتعلقة الإمدادات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر ‏تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.‏

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الإثنين إن إنتاج النفط الأميركي من ‏أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري يتجه للانخفاض إلى 9.393 ملايين برميل ‏يوميا في أكتوبر تشرين الأول، وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار 2023.

وسيكون ‏هذا هو ثالث انخفاض شهري على التوالي.‏

ودافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس عن تخفيضات ‏أوبك+ لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد ‏من التقلبات، بينما حذر أيضا من الضبابية بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا ‏وإجراءات البنوك المركزية لمواجهة التضخم.‏