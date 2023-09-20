جني الأرباح يدفع أسعار النفط للانخفاض عند التسوية
شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مع جني المستثمرين للأرباح بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية، وذلك في أعقاب تمديد تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66 سنتا لتبلغ عند التسوية 93.68 دولارا للبرميل.
وكانت قد بلغت 95.96 دولارا للبرميل خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا إلى 90.71 دولارا للبرميل عند التسوية.
وكانت قد بلغت 93.74 دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وهو أيضا أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وقال بنك الاستثمار (يو.بي.إس) في مذكرة إنه بدأ في جني الأرباح، ومع ذلك، يتوقع الخبراء الاستراتيجيون في البنك تداول خام برنت في نطاق 90-100 دولار للبرميل خلال الأشهر المقبلة وأن يصل بحلول نهاية العام الحالي إلى 95 دولارا للبرميل.
وزادت المخاوف المتعلقة الإمدادات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الإثنين إن إنتاج النفط الأميركي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري يتجه للانخفاض إلى 9.393 ملايين برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول، وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار 2023.
وسيكون هذا هو ثالث انخفاض شهري على التوالي.
ودافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس عن تخفيضات أوبك+ لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات، بينما حذر أيضا من الضبابية بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمواجهة التضخم.