جني الأرباح يدفع الذهب للتراجع بعد بلوغه أعلى مستوى قياسي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الخميس، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح بعد أن سجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة، وذلك في ظل زيادة الطلب على الأصول الآمنة بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3,339.37 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:12 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى قياسي له عند 3,357.40 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. وحقق الذهب مكاسب تجاوزت 3% حتى الآن هذا الأسبوع. من جانبها، ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% إلى 3,351.50 دولار للأوقية.

وقال نيكوس تزابوراس، كبير محللي السوق في Tradu.com: "كل شيء يسير في صالح الذهب، مما يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة. ورغم أن التراجعات معقولة، إلا أن المعدن النفيس مهيأ لمزيد من المكاسب مع استمرار حالة الاضطراب التجاري."

وفي تصعيد آخر لنزاعه التجاري، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بإجراء تحقيق في فرض رسوم جمركية جديدة محتملة على جميع واردات المعادن الأساسية، بالإضافة إلى مراجعات للواردات من الأدوية والرقائق الإلكترونية.

وقد ارتفع الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا كأداة للتحوط ضد عدم اليقين السياسي والاقتصادي والتضخم، بأكثر من 27% هذا العام.

في المقابل، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 32.43 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 965.46 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 1.4% إلى 958.26 دولار.