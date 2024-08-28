جنوب إفريقيا تزود العراق بفواكه ومكسرات بقيمة تفوق 35 مليون دولار

شفق نيوز/ بلغت استيرادات العراق من الفواكه والمكسرات من جنوب إفريقيا أكثر من 35 مليون دولار خلال عام 2023، وفقًا لموقع "خريطة التجارة" الذي يوفر بيانات التجارة للصادرات والواردات للدول.

وأظهرت الإحصائية التي نشرها الموقع، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "العراق استورد الفواكه والمكسرات من جنوب إفريقيا خلال العام الماضي بقيمة 35 مليونا و85 ألف دولار"، مشيرة إلى أن "حصة العراق من واردات الفواكه والمكسرات من جنوب إفريقيا بلغت نسبتها 5%".

وأضافت الإحصائية أن "الفواكه والمكسرات شملت الحمضيات الطازجة والمجففة بكمية 67 ألف طن وبقيمة مالية 31 مليونا و454 ألف دولار، كما استورد العراق الفراولة والتوت والكشمش بكمية 2.5 طن بقيمة 2 مليون و276 ألف دولار".

وبينت الإحصائية أن "العراق استورد أيضًا التفاح، والسفرجل، والكمثرى بكمية 1.2 طن وبقيمة 876 ألف دولار، كما استورد المكسرات بكمية 16 طنًا بقيمة 200 ألف دولار، واستورد الأناناس، والأفوكادو، والتين بكمية 171 طنًا بقيمة 185 ألف دولار"، مشيرة إلى أن "العراق استورد الكرز والخوخ بكمية 110 أطنان بقيمة 94 ألف دولار".