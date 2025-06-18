جنوب العراق يفقد 300 ميغاواط.. أعمال تخريبية تطال أبراج الكهرباء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأربعاء، تعرض أبراج نقل الطاقة في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد لأعمال تخريبية ‏متعمدة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تعرض اثنان من أبراج نقل الطاقة الكهربائية على خطوط (خور الزبير - المدينة الرياضية) ‏و(خور الزبير - المعهد الصناعي) جهد 132 ك.ف في محافظة البصرة إلى أعمال تخريبية ‏متعمدة".‏

وأوضح، أن "هذه الأعمال التخريبية أدت إلى فقدان طاقة تقدر بـ300 ميغاواط، ما أثر على تجهيز محطات (المدينة ‏الرياضية، باب الزبير، المعهد الصناعي، أبو فلوس)".‏

وأعلن أنه "سيتم إدخال هذه المحطات ضمن برمجة (2×2) من المصدر الثاني (خور الزبير - باب الزبير) ‏لضمان استمرار التغذية الكهربائية".‏

وأشارت وزارة الكهرباء إلى أن "خط (خور الزبير - باب الزبير) تعرض أيضاُ لمحاولة سرقة وتخريب، إلا أن ملاكاتنا تمكنت ‏من منع سقوط البرج والحفاظ على استقراره".‏

وأضاف البيان، أن "وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، وجه فرق الصيانة التابعة للشركة العامة لنقل الطاقة/ المنطقة الجنوبية، بالمباشرة بإصلاح الأبراج المتضررة وإعادة الخطوط إلى العمل ‏بأسرع وقت ممكن".‏

وأكد البيان، أن "الأعمال التخريبية تهدف إلى إرباك مستوى التجهيز في البصرة، التي تنعم بكهرباء مستقرة ومستدامة رغم ارتفاع درجات الحرارة".

ودعت وزارة الكهرباء في الختام الأجهزة الأمنية المختصة إلى "فتح تحقيق عاجل في الحادثة، وتعزيز ‏إجراءات حماية أبراج نقل الطاقة للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية".‏