"جنرال إلكتريك" تسعى لاستخدام "التوربينات النفاثة" بتحويل الغاز المحروق لكهرباء بالعراق

شفق نيوز/ صرّح المدير التنفيذي لوحدات الطاقة المتنقلة في شركة "جنرال إلكتريك" للطاقة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مدحت المرعبي، يوم الأحد، بأن الشركة تهدف إلى استخدام تكنولوجيا التوربينات النفاثة في تحويل الغاز المحروق لإنتاج الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، وفقا لما أعلنته وزارة النفط.

وقال المرعبي بحسب البيان، ان اللقاء تضمن مناقشة العرض الفني الذي قدمته شركة جنرال الكتريك للحلول السريعة للافادة من الغاز المصاحب المحروق لانتاج الطاقة الكهربائية بالافادة من تكنولوجيا التوربينات النفاثة من جنرال الكتريك ، ومقترح توقيع اتفاقية اطارية على هامش مؤتمر المناخ COP28 .

بدوره أكد وزير النفط، حرص الوزارة على دعم مشاريع حلول الطاقة السريعة لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله الى طاقة مفيدة ، بالتعاون مع الشركات العالمية التخصصية الرصينة .