جمود مفاوضات واشنطن وطهران يدفع بالدولار نحو أول مكاسب أسبوعية منذ شهر

يتجه الدولار لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة، إذ أحبط جمود مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران الآمال في تهدئة سريعة لاضطرابات الشرق ​الأوسط.

وفي حين مدد لبنان وإسرائيل وقف إطلاق النار لثلاثة أسابيع قبل انتهاء سريانه ‌يوم الأحد، استعرضت إيران سيطرتها على مضيق هرمز بنشر لقطات لجنودها وهم يعتلون سفينة شحن ضخمة، ليظل موعد إعادة فتح الممر المائي غير مؤكد.

وقال أكيهيكو يوكو المحلل البارز في بنك ميتسوبيشي يو.إف.جيه في مذكرة "وسط تقارير ​تفيد بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تظهر تقدما، ظلت أسعار النفط مرتفعة ​مما ساهم في بيئة أقوى للدولار".