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جمعية البقوليات التركية: العراق استحوذ على 28% من منتجاتنا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-10T06:10:20+0000
جمعية البقوليات التركية: العراق استحوذ على 28% من منتجاتنا

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية في البحر الأبيض المتوسط التركية، يوم الثلاثاء، ان العراق استحوذ على 28% من منتجاتها من البقوليات التي يتم تصديرها للخارج في شهر تموز وهو بذلك يأتي في مقدمة الدول العالم.

وقال رئيس إدارة الجمعية حسين أرسلان، في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "الجمعية حققت صادرات بقيمة 106.1 مليون دولار في تموز، بزيادة قدرها 27 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق".

واضاف ارسلان ان "الجمعية قامت بتصدير 142 ألفًا و959 طنًا من المنتجات في الأسواق العالمية في تموز"، مبينا أن "أكثر المنتجات التي تم تصديرها هذا الشهر كانت البازلاء والفاصوليا".

وأشار أرسلان الى أن "الأسواق الرئيسية للجمعية، والتي صدرت إلى 156 دولة ومنطقة في تموز، هي الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، لافتا الى ان "العراق يمتلك حصة 28٪ من صادراتنا الإقليمية متقدما باقي الدول، فيما احتلت سوريا المرتبة الثانية بـ وبزيادة 90 في المائة وبقيمة 8.8 مليون دولار، كما جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الثالثة بارتفاع 195 في المائة وقيمة 4.4 مليون دولار".

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