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إجمالي استيرادات العراق تقترب من 17 مليار دولار.. والصين أهم الشركاء

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-08T05:44:58+0000
إجمالي استيرادات العراق تقترب من 17 مليار دولار.. والصين أهم الشركاء

شفق نيوز/ أعلن الجهاز المركزي العراقي للإحصاء، يوم الاثنين، أن إجمالي استيرادات البلاد عام 2021 الماضي للمواد السلعية والمنتجات النفطية بلغت ما يقارب من 17 مليار دولار أمريكي، مبينا ان الصين أهم الشركاء التجاريين.

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "إجمالي الاستيرادات لسنة 2021 للمواد السلعية والمنتجات النفطية بلغت 16.9 مليار دولار أي ما يعادل 24.8 ترليون دينار مسجلا نسبة ارتفاع مقدارها 34.8% عن سنة 2020 البالغة 15.4 مليار دولار أي ما يعادل 18.4 تريليون دينار عراقي ".

واضاف ان "إجمالي استيرادات لسنة 2021 للمواد السلعية غير النفطية بلغت 10.7 مليارات دولار اي ما يعادل 15.6 تريليون دينار، مسجلا انخفاضا مقداره 5.7% عن سنة 2020 حيث بلغ 13.8 مليار دولار أي ما يعادل 16.5 تريليون دينار".

واشار الى ان "إجمالي الاستيرادات لسنة 2021 للمنتجات النفطية بلغت 6.3 مليارات دولار أي ما يعادل 9.2 ترليونات دينار عراقي بنسبة ارتفاع مقدارها 395.1 % عن سنة 2020 حيث بلغ 1.6 مليار دولار اي ما يعادل 1.9 تريليون دينار".

واوضح ان "شهر كانون الثاني سجل أعلى نسبة إجمالي للاستيرادات لسنة 2021 بمقدار 26.4 % حيث بلغت 4.5 مليار دولار بما يعادل 6.6 تريليون دينار، بينما شكل شهر كانون الثاني أعلى نسبة استيراد للمنتجات النفطية بمقدار 51.8% حيث بلغت قيمته 3.2 مليارات دولار، بما يعادل 4.8 ترليون دينار، فيما سجل شهر تشرين الثاني اعلى نسبة للاستيرادات السلعية غير النفطية بمقدار 13.7% حيث بلغت قيمته 1.5 مليار دولار بما يعادل 2.1 ترليون دينار".

وبحسب التقرير فإن "الصين مازالت تحتل المرتبة الأولى لأهم الشركاء التجاريين للعراق لسنة 2021".

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