جعفر الصدر يبحث مع رئيس شركة بريطانية تنفيذ مشروع ماء البصرة الكبير

شفق نيوز/ بحث السفير العراقي في لندن جعفر الصدر، يوم الخميس، مع رئيس شركة باي ووتر البريطانيَّة ادريان وايت، ورئيس العلاقات الحكوميَّة في الشركة ستيوارت سميث، تنفيذ مشروع ماء البصرة الكبير.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء الذي عقد في مقر السفارة العراقيَّة بلندن ناقش حيثيات مشروع ماء البصرة الكبير المزمع تنفيذه من قبل عدد من الشركات ومنها شركة باي ووتر البريطانيَّة".

واستعرض مدير الشركة، بحسب البيان "تاريخ شركته الطويل في العمل في العراق ورغبته في إنجاز مشروع ماء البصرة الكبير الذي يستهدف تصفية وتحلية مياه البصرة، من خلال استخدام تقنيات الطاقة الشمسية وبما ينسجم مع توصيات مؤتمر قمة المناخ للأمم المتحدة الذي عقد في مدينة غلاسكو البريطانيَّة في عام 2021".

وعبر السفير الصدر عن "رغبة الجانب العراقيّ في تنفيذ هذا المشروع الحيويّ والاستراتيجيّ في قطاع المياه، ووعد بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية لما له من آثار إنسانيّة ملحة ويرتبط بشكل مباشر بحالة التدهور البيئيّ في العراق".

وأعلنت إدارة مشروع ماء البصرة الكبير عام 2021 عن استئناف العمل بالمرحلة الثالثة والرابعة للمشروع اللتين تعتبران أهم مرحلتين في العمل حيث تتضمنان تصفية وتحلية المياه.

وقال مدير المشروع ناصر حسين إن نسبة الانجاز في هاتين المرحلتين بلغت 96% وإنه كان من المفترض أن يتم انجاز العمل بالمشروع نهاية شهر حزيران في عام 2020 ولكن مغادرة الشركات المنفذة بسبب جائحة كورونا أخر الانجاز.