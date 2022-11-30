جراء شح المياه .. انخفاض نسبة الأراضي المزروعة في العراق إلى 70%

شفق نيوز/ أكد وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، يوم الأربعاء، تراجع المساحات الزراعية في العراق إلى مستويات كبيرة تصل إلى 70 بالمئة.

وقال العلياوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش زيارته لمحافظة بابل، إن "الوزارة جادة في تنشيط القطاع الزراعي في بابل"، مشيرا إلى أنه "تم إصدار قرارات في جلسات مجلس الوزراء أهمها تعويض الفلاحين في موازنة 2023 ودعم الأسمدة".

وأضاف " أن العمل جار على تطوير الجانب الزراعي في بابل ومساعدة الفلاحين"، لافتا إلى أن العراق يعاني مشكلة شحّ المياه وانخفضت نسبته في دجلة والفرات 50٪، فضلا عن انخفاض نسبة الأراضي المزروعة 70٪ .

وأوضح الوزير أن" التعاون مستمر مع وزارة الموارد المائية لزيادة حصة العراق المائية".

يذكر أن العراق يعاني من شح المياه نتيجة قلة الأمطار وانخفاض إيرادات المياه في نهري دجلة والفرات مما أثر على الخطة الزراعية للموسم الماضي التي تقلصت الى 50%.