إجراء جديد للبنك المركزي العراقي سيرفع سعر صرف الدولار

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن اتخاذ البنك خطوة جديدة، سوف تدفع الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق المحلي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "البنك المركزي العراقي، سوف يعمل من يوم غد الأحد على إيقاف (المبيعات النقدية)، وسيتم بيع النقد فقط عبر منصة الكترونية مما سيقلل قيمة المبيعات النقدية".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ أن "البنك المركزي العراقي لن يبيع بعد يوم غد الأحد أي شيء نقدي للمصارف والصيرفات والتجار بشكل مباشر إلا من خلال منصة الكترونية، وهذا الامر سوف يتسبب بارتفاع سعر صرف الدولار، فسيكون هناك طلب كبير على الدولار بسبب إيقاف (المبيعات النقدية)، والدولار ربما يصل الى مستويات كبير يتجاوز 1750 لكل دولار".