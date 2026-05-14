صندوق النقد الدولي: محادثات جارية مع العراق حول هيكلة "قرض محتمل"

كشف مصدر مقرب من صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن العراق يسعى للحصول على دعم مالي من الصندوق، نتيجة لتبعات الحرب في الشرق الأوسط التي أثرت تداعياتها في تدفق النفط وإمدادات الطاقة من البلدان المنتجة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله، إن "محادثات جارية مع العراق حول حجم التمويل وهيكلة قرض محتمل"، في وقت تسعى فيه البلاد ذات الاقتصاد الريعي إلى تأمين نفقاتها التشغيلية واستقرار موازنتها العامة أمام تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

ويعد العراق من أكثر دول المنطقة تأثراً بالاضطرابات التي شهدتها سلاسل إمداد الطاقة عبر مضيق هرمز، منذ الضربات المشتركة الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت إيران في نهاية شباط/فبراير الماضي ولغاية الآن، رغم سريان الهدنة عقب صراع عسكري استمر طيلة 40 يوماً.