إجراء احترازي في البورصة العراقية.. تحديد حركة الأسهم اليومية عند 5%

شفق نيوز- بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الأربعاء، تحديد نسبة التغير السعري اليومي للأسهم عند 5%، في خطوة احترازية للحفاظ على استقرار السوق.

وقال السوق في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "انطلاقاً من حرص السوق على الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستثمرين، وفي ظل الظروف الاستثنائية والمستجدات الإقليمية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الراهنة، تقرر تحديد نسبة التغير السعري اليومي للأسهم 5%".

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي للحفاظ على السوق من التقلبات الحادة وغير المبررة في الأسعار والحد من السلوكيات المضاربية، مما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق وضمان العدالة في التداول، مع استمرار مراقبة الأوضاع الاقتصادية والمالية محلياً وإقليمياً".

وأكد أن "القرار سيتم مراجعته بشكل دوري وفقاً لمستجدات السوق".

يذكر أن تحديد نسبة التغير السعري للأسهم يأتي بهدف تقليل التقلبات الحادة، ومنع الانهيارات المفاجئة، وكبح المضاربات السريعة، وإعطاء المستثمرين وقتاً لقراءة الأخبار وتحليلها.