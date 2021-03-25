إجراءات حكومية تنعش سعر الليرة السورية

شفق نيوز/ سجل سعر صرف الدولار في سورية اليومين الماضيين، انخفاضاً كبيراً في عموم المناطق السورية مع اتخاذ الحكومة السورية سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والأمنية لوقف انهيار الليرة.

واستمرت وتيرة تحسن الليرة السورية بتسارعٍ كبير خلال الأيام الماضية حيث سجلت قيمة الليرة السورية ارتفاع بنسبة تزيد عن 20% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وانخفض سعر صرف الدولار في دمشق اليوم الخميس بأكثر من 1000 ليرة سورية مقارنة بالأسبوع الماضي وسجل سعر شراء يبلغ 3850 ليرة سورية، وسعر مبيع 3860 ليرة للدولار الواحد. فيما سجل في القامشلي بمنطقة الإدارة الذاتية 3830 ل.س للمبيع و 3810 ليرة سورية للشراء.

وسجل غرام الذهب من عيار 21 قيراط، اليوم الخميس، تراجعاً جديداً في سعره ليصل إلى 190 ألف ليرة سورية.

وقالت وسائل إعلام مقربة من الحكومة السورية ان دمشق اتخذت سلسلة من الإجراءات لتحسين قيمة الليرة شملت توقيف عدد ممن يمارسون مهنة الصرافة. ومنع استيراد العديد من المواد التي تعتبر من الكماليات كأجهزة الخليوي. ومنع عمليات التهريب بين الحدود السورية واللبنانية.

وانخفضت قيمة الليرة السورية خلال منتصف آذار الجاري مقابل العملات الرئيسية والذهب وسجلت أدنى قيمة لها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي عندما تجاوز سعر الصرف حاجز 4800 ليرة مقابل الدولار الواحد.