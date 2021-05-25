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إجراءات حدودية ترجئ تحديد ينابيع "عيون جعفر" بين العراق وايران

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-25T08:53:03+0000
إجراءات حدودية ترجئ تحديد ينابيع "عيون جعفر" بين العراق وايران

شفق نيوز/ أفاد مسؤول حكومي في ديالى، يوم الثلاثاء، بارجاء عمليات استطلاع وكشف ميداني لتحديد ينابيع للمياه ضمن الحدود العراقية – الايرانية  شرقي المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالةً مازن اكرم الخزاعي لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة منفذ مندلي منعت فريقاً حكومياً مختصاً من وزارة الموارد المائية من عبور المنفذ لكشف وتحديد مواقع العيون المائية أو ما تسمى عيون جعفر، بين الحدود العراقية – الايرانية بسبب وقوعها ضمن حدود الجانب الايراني".

وبين الخزاعي أن "إدارة المنفذ طالبت باستحصال موافقات رسمية من الجانب الايراني وموافقات المراجع الامنية والحكومية العراقية للسماح بعمليات الكشف والاستطلاع عن العيون المائية".

وأضاف، أن "العيون المائية لم تحدد اماكنها ولم يثبت وجودها بشكل مؤكد حتى الآن رغم المعلومات التي تشير الى وجودها"، لافتاً إلى "تدفق كميات من المياه من الحدود الايرانية وسط ترجيحات بانها مياه ينابيع وعيون مائية".

وتطالب اوساط رسمية وشعبية منذ سنوات طويلة باستغلال عيون مائية "عيون جعفر" الواقعة ضمن الحدود الايرانية العراقية واستغلالها كإيرادات مائية لمناطق شرقي ديالى "نواحي مندلي وقزانية".

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