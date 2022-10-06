جدول.. حصص إنتاج النفط لدول أوبك+ بدءًا من الشهر المقبل 

شفق نيوز/ أعلنت منظمة أوبك عن حصص إنتاج النفط لدول أوبك+ وهو تعديل الإنتاج الطوعي بدءًا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مقارنة بالمستويات المطلوبة في شهر أغسطس/آب الماضي.

وبحسب جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فان "إنتاج المملكة العربية السعودية سيكون 10.478 ملايين برميل يومياً، بانخفاض 526 ألف برميل يومياً عن مستويات شهر أغسطس/آب".

وسينخفض إنتاج العراق بمقدار 220 ألف برميل يوميًا بدءًا من الشهر المقبل، ليبلغ 4.431 ملايين برميل يوميًا بعد أن كان 4.651 ملايين برميل يوميا في شهر آب.

كما سينخفض إنتاج الإمارات بمقدار 160 ألف برميل يوميًا عن مستويات أغسطس/آب، ليصل إلى 3.019 ملايين برميل يوميًا، بموجب حصص إنتاج النفط لدول أوبك+.

بينما سيصل إنتاج الجزائر بدءًا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى 1.007 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 48 ألف برميل يوميًا عن مستويات شهر أغسطس/آب.

ويظهر الجدول الآتي الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حصص إنتاج النفط لدول أوبك+، بدءًا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني حتى شهر ديسمبر/كانون الأول 2023: