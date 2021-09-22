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جدول .. تعرف على كمية الأساس لإنتاج النفط للعراق الحالية والجديدة لعام 2022

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-22T06:48:53+0000
جدول .. تعرف على كمية الأساس لإنتاج النفط للعراق الحالية والجديدة لعام 2022

شفق نيوز/ كان وزراء تحالف البلدان المصدرة للنفط في منظمة اوبك قد وافقوا خلال اجتماعهم في الأول من أيلول الجاري على زيادة 400 ألف برميل يوميًا وذلك لتحقيق هدف جماعي للانتاج خلال شهر تشرين الأول المقبل، مقارنةً بشهر أيلول، بعد أن وافقوا في اجتماعهم على استمرار تخفيف القيود.

وحددت المنظمة "حصص الإنتاج الاساس الخاصة بالعراق 4.653 ملايين برميل يوميا لغاية شهر نيسان 2022 وحددت كمية الإنتاج الأساس للعراق ابتداء من آيار لعام 2022 مقداره 4.803 ملايين برميل يوميا اي بزيادة تبلغ 150 الف برميل يوميا".

كما سترتفع حصة إنتاج الاساس للسعودية بمقدار 500 الف برميل يوميا والامارات 332 الف برميل يوميا ومن خارج اوبك ستبلغ الزيادة لانتاج الاساس لروسيا 500 الف برميل يوميا.

وأدناه جدول بالكميات المصدرة لدول منظمة أوبك:

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