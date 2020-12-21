جدول بالضرائب المفروضة على كبار موظفي الدولة العراقية في موازنة 2021

تنشر وكالة شفق نيوز، جدولاً بالضرائب المفروضة على المسؤولين وكبار الموظفين في الدولة العراقية ضمن موازنة 2021 التي صوت عليها مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع استثناء ذوي الرواتب المحدودة

وفرضت الحكومة العراقية ضرائب جديدة على رواتب كبار المسؤولين في الدولة ضمن نسخة الموازنة التي صوّت عليها مجلس الوزراء في وقت سابق اليوم.

ووفقاً لمعلومات من نسخة الموازنة التي صوّت عليها مجلس الوزراء، فإن "الحكومة فرضت ضرائب بنسبة 40% على رواتب الرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين والدرجات الخاصة، دون المساس برواتب صغار الموظفين الذين لن يُشملوا بالضرائب وصولاً إلى مستلمي مليون دينار، فيما سيتم استقطاع ضريبة "رمزية" على رواتب ما فوق المليون دينار" بحسب معلومات أولية أدلى مسؤول حكومي اطلع على نسخة الموازنة.