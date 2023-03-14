جاءت أخيراً في "اوابك".. المعدل السعري لصادرات العراق النفطية بلغت 97.4 دولاراً في 2022

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، أوابك، ان معدل السعري لصادرات النفط العراقية بلغ 97.4 دولاراً خلال عام 2022، مبينة ان العراق جاء بالمرتبة الاخيرة من بين اعضاء منظمة اوابك من حيث معدل السعري للنفط.

وقالت المنظمة في تقرير لها حول "الأوضاع البترولية العالمية – الربع الرابع 2022"، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "معدل السعري لصادرات النفط العراقية بلغ 97.4 دولارا خلال عام 2022"، مبينة ان "معدل السعر النفطي العراقي للربع الاول من عام 2022 بلغ 97.1 دولارا، فيما بلغ معدل سعر النفط للربع الثاني 110.7 دولارات، وبلغ معدل سعر النفط للربع الثالث 98.1 دولارا، وبلغ معدل سعر النفط للربع الرابع 83.7 دولارا".

واضافت ان "معدل سعر النفط العراقي للربع الرابع لعام 2022 والبالغ 83.7 دولارا انخفض بنسبة تغيير بلغ 13.8% عن معدل سعر النفط للربع الاول من نفس العام، فيما ارتفع معدل سعر النفط للربع الرابع من عام 2022 والبالغ 83.7 دولارا بنسبة تغيير بلغ 6.76 % عن الربع الرابع من عام 2021 البالغ 78.4 دولارا".

واشار الى ان "معدل سعر النفط العراقي لعام 2022 والبالغ 97.1 دولارا احتل المرتبة الاخيرة مقارنة بباقي معدل اسعار النفط لأعضاء منظمة اوابك، حيث بلغ معدل سعر النفط الجزائري 104.1 دولارات ومعدل سعر النفط السعودية 101.47 دولارا، ومعدل سعر النفط 100.97 دولار، ومعدل سعر النفط الليبي 101.1 دولار".

وأنشئت منظمة الأقطار العربيـــة المصــــدرة للبـــترول،( اوابك) كمنظمة عربية إقليمية ذات طابـــع دولـــي، بموجب اتفاقيــة تم التوقيـــع على ميثاقهــا في مدينـة بيروت في 9 يناير 1968، بين كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا (المملكة الليبية آنذاك)، وتم الاتفاق على أن تكون دولة الكويت مقراً للمنظمة ، وكان هدف المنظمة الرئيسي هو تعاون الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول ، وانضم اليها لاحقا كل من الجمهورية الجزائرية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وقطر وسوريا ومصر.